"المرور" بغزة: ثلاث إصابات بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

قالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت "المرور" باستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وتم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن