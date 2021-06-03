تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-14 24-14 24-14 بيت لحم 24-14 24-14 24-14 رام الله والبيرة 23-13 23-13 23-13 طولكرم 28-16 28-16 28-16 نابلس 26-15 26-15 26-15 قلقيلية 28-16 28-16 28-16 جنين 28-16 28-16 28-16 سلفيت 24-14 24-14 24-14 طوباس 29-17 29-17 29-17 روابي 26-15 26-15 26-15 الخليل 23-13 23-13 23-13 غزه 27-18 27-18 27-18 أريحا 34-21 34-21 34-21 خانيونس 27-18 27-18 27-18 الأغوار الشمالية 32-19 32-19 32-19 رفح 28-17 28-17 28-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: