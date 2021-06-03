إسرائيل: يئير لابيد يبلغ ريفلين بنجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة



وبموجب الاتفاق سيتولى رئيس (يمينا)، نفتالي بينت رئاسة الحكومة، على أن يكون لابيد رئيس الوزراء المناوب، ثم بعد سنتين، سيتولى يئير لابيد نفسه، رئاسة الوزراء.



وتعهد لابيد في تغريدة على موقع (تويتر)، بأن الحكومة "ستخدم جميع مواطني الدولة بمن فيهم الذين لم يصوتوا لها وستحترم خصومها وستعمل كل ما بوسعها من أجل رأب الصدوع والشروخ في المجتمع الإسرائيلي".



وقبل ساعة واحدة من انقضاء التفويض، وقع لابيد اتفاقاً حول دعم (القائمة الموحدة) لحكومة التغيير.





وقال منصور عباس، رئيس القائمة، إنه حقق إنجازات كبيرة للمجتمع العربي، وخاصة لسكان النقب العرب، كما أنه حصل على تعهدات بتوظيف ميزانيات كبيرة للمجتمع العربي، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها حزب عربي في تشكيل الحكومة.



هذا والتقى المرشح لرئاسة الوزراء بينت الليلة الماضية زميله في الكتلة، نير اورباخ، الذي يتحفظ من تشكيل حكومة مع اليسار والحزب العربي، وقرر الطرفان الالتقاء مجددا اليوم.



ودعا حزب (الصهيونية المتدينة)، أورباخ وزملاءه إلى عدم الانضمام الى حكومة مع من وصفه بداعمين لـ "ارهاب".



الى ذلك حلت قضية لجنة اختيار القضاة، بحيث ستتناوب على العضوية فيها، اييليت شاكيد وميراف ميخائيلي.



ولفتت (القناة 12)، إلى أن تصريح لابيد لا يعني نهاية المطاف، إذ أن أمامه 11 يوما لتوقيع جميع الاتفاقات الائتلافية نهائياً. وسيستمر التفاوض حتى أداء الحكومة تصريح الولاء .



رام الله - دنيا الوطنأبلغ رئيس (هناك مستقبل)، يئير لابيد، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بنجاحه في إنجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن وقعت كافة الأحزاب المركبة للائتلاف على الاتفاقات لتشكيل الحكومة.وقد استغرقت المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، قبل انقضاء فترة التفويض الذي منحه ريفلين لـ "لابيد" والتي استغرقت 28 يوماً.