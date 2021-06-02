الوزير أبو النجا يشيد بجهود المستشفى الميداني الأردني بغزة

رام الله - دنيا الوطنأشاد الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى الميداني الاردني في خدمة ابناء شعبنا في قطاع غزة وخاصة الخدمات الطبية والانسانية التي لها الدور الكبير في التخفيف عن المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي.جاء ذلك خلال زيارته ووفد من كوادر المحافظة لمقر المستشفى الميداني الاردني غزة 66 وكان في استقباله العقيد ركن فارس الحنيطي قائد المستشفى والطاقم العامل فيها.واضاف ابو النجا ان اقامة المستشفى الميداني الاردني منذ العام 2009 وحتى الان يدل على مدى اهتمام المملكة الاردنية الهاشمية بالوقوف الى جانب شعبنا في كافة المحطات، موجها الشكر والتقدير الى الاردن ملكا وحكومة وبرلمانا وجيشا وشعبا.من جانبه شكر العقيد الحنيطي السيد المحافظ والوفد المرافق على هذه الزيارة والاشادة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني، مشيرا الى ان هذا الفوج رقم 66 وستستمر الافواج لخدمة اخواننا في غزة.وفي ختام الزيارة قدم محافظ غزة درعا تقديريا للعقيد الحنيطي وكذلك قدمت ادارة المستشفى الاردني درعا للسيد المحافظ، ومن ثم قام بجولة في وحدات العناية المكثفة التي تم استقدامها مؤخرا من المملكة الاردنية الهاشمية.