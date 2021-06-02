شؤون فلسطينية

الوزير أبو النجا يشيد بجهود المستشفى الميداني الأردني بغزة

الوزير أبو النجا يشيد بجهود المستشفى الميداني الأردني بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى الميداني الاردني في خدمة ابناء شعبنا في قطاع غزة وخاصة الخدمات الطبية والانسانية التي لها الدور الكبير في التخفيف عن المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد من كوادر المحافظة لمقر المستشفى الميداني الاردني غزة 66 وكان في استقباله العقيد ركن فارس الحنيطي قائد المستشفى والطاقم العامل فيها.

واضاف ابو النجا ان اقامة المستشفى الميداني الاردني منذ العام 2009 وحتى الان يدل على مدى اهتمام المملكة الاردنية الهاشمية بالوقوف الى جانب شعبنا في كافة المحطات، موجها الشكر والتقدير الى الاردن ملكا وحكومة وبرلمانا وجيشا وشعبا.

من جانبه شكر العقيد الحنيطي السيد المحافظ والوفد المرافق على هذه الزيارة والاشادة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني، مشيرا الى ان هذا الفوج رقم 66 وستستمر الافواج لخدمة اخواننا في غزة.

وفي ختام الزيارة قدم محافظ غزة درعا تقديريا للعقيد الحنيطي وكذلك قدمت ادارة المستشفى الاردني درعا للسيد المحافظ، ومن ثم قام بجولة في وحدات العناية المكثفة التي تم استقدامها مؤخرا من المملكة الاردنية الهاشمية.



















أخبار ذات صلة

اليوم.. الاحتلال يقرر فتح معبر (ايرز) لإدخال المرضى و(كرم أبو سالم) جزئياً

اليوم.. الاحتلال يقرر فتح معبر (ايرز) لإدخال المرضى و(كرم أبو سالم) جزئياً

محكمة بداية نابلس: الاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بالسرقة

محكمة بداية نابلس: الاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بالسرقة

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

منصور عباس يوافق على الدخول في ائتلاف حكومي إسرائيلي

منصور عباس يوافق على الدخول في ائتلاف حكومي إسرائيلي

دياب اللوح: ملتقى &#34;عمران&#34; فرصة لبحث آليات تنفيذ مبادرة السيسي لإعمار غزة

دياب اللوح: ملتقى "عمران" فرصة لبحث آليات تنفيذ مبادرة السيسي لإعمار غزة

الأشغال: 35 آلية مصرية ستصل غزة اليوم للمساعدة في إزالة الركام

الأشغال: 35 آلية مصرية ستصل غزة اليوم للمساعدة في إزالة الركام

الاحتلال يعتقل خمسة شبان قرب باب العامود بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل خمسة شبان قرب باب العامود بالقدس المحتلة

محافظ غزة يلتقي وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا

محافظ غزة يلتقي وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة بداية نابلس: الاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بالسرقة

محكمة بداية نابلس: الاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بالسرقة

الوزير أبو النجا يشيد بجهود المستشفى الميداني الأردني بغزة

الوزير أبو النجا يشيد بجهود المستشفى الميداني الأردني بغزة

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

دياب اللوح: ملتقى &#34;عمران&#34; فرصة لبحث آليات تنفيذ مبادرة السيسي لإعمار غزة

دياب اللوح: ملتقى "عمران" فرصة لبحث آليات تنفيذ مبادرة السيسي لإعمار غزة

محافظ غزة يلتقي وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا

محافظ غزة يلتقي وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين قرجة بالسجن 26 عاما

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين قرجة بالسجن 26 عاما

مجدلاني: الاحتلال يقوم بحملة تطهير عرقي تشمل 6 أحياء بالقدس

مجدلاني: الاحتلال يقوم بحملة تطهير عرقي تشمل 6 أحياء بالقدس

خلال لقائه بوزيرة خارجية السويد.. اشتية: يجب استمرار الدعم المالي لـ(أونروا)

خلال لقائه بوزيرة خارجية السويد.. اشتية: يجب استمرار الدعم المالي لـ(أونروا)

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية

لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية