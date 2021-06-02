شؤون فلسطينية

الأشغال: 35 آلية مصرية ستصل غزة غدًا للمساعدة في إزالة الركام

الأشغال: 35 آلية مصرية ستصل غزة غدًا للمساعدة في إزالة الركام
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن عشرات الآليات المصرية ستصل غزة غدًا صباحًا للمساعدة في عملية إزالة المباني الخطرة والآيلة للسقوط.

وبحسب وكالة (الرأي) المحلية، فقد أكد مدير عام وزارة الأشغال، م. محمد العسكري، أن 35 آلية ستصل غزة غدًا وتتكون من "بواقر وشاحنات وكاسحات وناقلات".

وذكر أن الآليات ستعمل جنبا إلى جنب مع طواقم وزارة الأشغال للمساعدة في إزالة المنازل الخطرة والأيلة للسقوط وإزالة ركام المباني المدمرة، حيث يقدر حجم الركام من 200ألف إلى 300 ألف طن.

ولفت العسكري إلى أن وفد هندسي مصري سيكون موجود باستمرار وبتواصل مع الطواقم الهندسية لوزارة الأشغال العامة، مؤكدًا أنه بالجهود المبذولة حاليا وبدعم الأشقاء المصريين وسرعة استجابتهم ستكون عملية إزالة الركام سريعة جدا وهو بمثابة تمهيد لعملية إعادة الإعمار.

وقال "هناك أبراج وعمارات مرتفعة تشكل خطورة كبيرة على المواطنين، وإزالتها تحتاج لآليات غير متوفرة في قطاع غزة"، منوهًا إلى أن كل ما ينقص قطاع غزة استعد به الأشقاء المصريين في عمليات إزالة الركام والتدخلات الأخرى.

وعن زيارة الوفد الهندسي اليوم تابع العسكري "جاء وفد هندسي من الأشقاء المصريين واستقبلته الطواقم الهندسية في وزارة الأشغال وتم إجراء جولة فنية واطلاع الوفد الهندسي على طبيعة الأعمال المطلوبة والعاجلة وهناك أعمال تحتاج إلى آليات ومعدات خاصة غير متوفرة في قطاع غزة وقاموا بتوثيق الاحتياجات المطلوبة ".

وأكد أن مهمة الوفد الأساسية كانت تقييم الأعمال المطلوبة وحجمها وأن يقيم طبيعة الآليات المطلوبة.

وعن آلية التخلص من الركام المزال قال العسكري "سياستنا في وزارة الأشغال أن لا يتم التخلص من ركام البيوت المدمرة ولكن أن يتم إعادة استخدام هذا الركام كمقوم أساسي، حيث أننا نستخدم هذا الركام بشكل رئيسي خاصة الكتل والأجزاء الكبيرة منه في تدعيم المناطق التي تتعرض للجرف على شاطئ بحر قطاع غزة "قبالة مخيم الشاطئ، ورفح ودير البلح" .

وتابع "هذا ما حرصنا عليه طيلة الأعوام الماضية وكان هذا العام خطر كبير محدق بمخيم الشاطئ وسارعت وزارة الأشغال لتدعيم الشاطئ وهناك فرصة الآن لتدعيم تلك المنطقة".

وأكد العسكري للرأي، أنه سيتم استخدام كافة مخرجات الركام بعد فرزه وفق مخطط هندسي مدروس وفني وأن لا يتم استخدامها بشكل عشوائي لكي لا تشكل خطر إنشائي على عملية إعادة الإعمار.

وقال: "سيتم تجميع الركام المزال في مكان مخصص أو أكثر من مكان وستخضع للفحوصات اللازمة وسيتم توجيهها إلى إعادة الاستخدام وفق الإشراف الهندسي والفني ووفق متطلبات الحالة وهذا ما اتفقنا به مع مؤسسة الـ "undp" واتفقنا به مع أشقاءنا المصريين".

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