محافظ غزة يلتقي وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا

رام الله - دنيا الوطنأشاد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء الفلسطينيون في أوروبا وحرصهم على القدوم الى فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة لمعالجة أبناء شعبهم الذين يتعرضون للإصابات خلال عدوان قوات الاحتلال.جاء ذلك خلال استقباله وفدا من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع المانيا والذي يتواجد في غزة لمعالجة المصابين والقيام بعمليات جراحية وذلك بحضور الدكتور احمد الاسطل رئيس مركز شباب الزمالك الفلسطيني والأستاذ شريف الددا مستشار المركز وذلك في اطار تكريم الوفود الطبية القادمة.واكد أبو النجا ان الأطباء الفلسطينيين في أوروبا هم بمثابة سفراء ينقلون معاناة شعبنا ويفضحون جرائم الاحتلال ويعملون كل ما بوسعهم للتواجد بيننا لمداواة الجرحى والمصابين.من جانبه قال الدكتور احمد الاسطل ان من وجب مركز شباب الزمالك تكريم تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا لما يقومون به من دور كبير في خدمة أبناء شعبنا، فهم لم يتأخروا عن أبناء شعبهم في كافة الأوقات وخاصة بعد العدوان الذي يشنه الاحتلال مما يؤدي الى آلاف الإصابات.من جانبه شكر وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا السيد المحافظ ومركز شباب الزمالك على هذا التكريم، مؤكدين انهم يعملون دوما على التواجد في قطاع غزة لإجراء العمليات الجراحية ونقل الإصابات الخطيرة الى الخارج لتلقي العلاج المناسب.