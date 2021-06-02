دولي

حريق هائل في مصفاة جنوب طهران ولا أنباء عن ضحايا

حريق هائل في مصفاة جنوب طهران ولا أنباء عن ضحايا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق ضخم في مصفاة جنوب طهران.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران إن أحد خطوط الطوارئ للغاز الطبيعي المسال في مصفاة طهران تسبب في الحريق.

وقال مسؤول للتلفزيون: "بدأ الحريق في خط الغاز الطبيعي المسال بمصفاة تندكويان في طهران".

ونقلت (رويترز) عن وسائل إعلام محلية أنه لا توجد أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن السلطات دفعت برجال الإطفاء إلى المنطقة، بينما قال التلفزيون إن سحابة من الدخان شوهدت فوق المصفاة من عدة مناطق في طهران.

ووقع الحريق في المصفاة بعد بضع ساعات من اندلاع حريق في أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية وغرقها في خليج عمان.

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