عربي

مسؤول في "حزب الله" يكشف التطورات الصحية لحسن نصر الله

مسؤول في "حزب الله" يكشف التطورات الصحية لحسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، عن التطورات الصحية للأمين العام للحزب، حسن نصر الله.

ونقلت (وكالة تسنيم)، مساء اليوم الأربعاء، عن المسؤول الثقافي لـ"حزب الله" في منطقة البقاع، فيصل شكر، أن صحة حسن نصر الله بخير، وهو يتعافى من التحسس الربيعي الذي ألم به مؤخرا، ولا صحة للشائعات التي يروجها البعض عن إصابته بفيروس (كورونا)، وغيرها من الأمراض. 

وأفاد فيصل شكر بشأن الإشاعات التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، أن "ما حصل هو محاولة استثمار من الاحتلال الاسرائيلي في صحة السيد حسن، عبر حرب معنوية تستهدف جمهور المقاومة وقيادتها، والهدف كما يعلمه القاصي والداني هو تحقيق أي مكسب ولاسيما في الحرب الإعلامية، التي شكل فيها السيد حسن رأس حربة ضد العدو ومشاريعه".

وقال المسؤول الثقافي لحزب الله في منطقة البقاع: كل محاولات العدو للتشويش والإدعاء لن تنال من عزيمة وقدرات المقاومة، فما حصل كان شفاف وأمام كل الشاشات، وبالتالي لا داعي للقلق، وإتباع هذه الأكاذيب التي لطالما دأب الاحتلال الاسرائيلي على بثها.

ونفى فيصل شكر ما أسماه بـ"الفبركات الإعلامية" التي تتحدث عن دخول الأمين العام لحزب الله اللبناني في الغيبوبة، وأن قيادة الحزب في حالة بحث مستمر عن شخصية بديلة من بين أسماء مطروحة، مؤكدا أن حسن نصر الله سيطل قريبا على جمهوره ومحبيه فور تعافيه التام، مباشرة.

وحول الحالة الصحية التي تعرض لها نصر الله، أوضح فيصل شكر، أنها "عبارة عن زكام حاد وتحسس في الرئتين، عادة ما يتعرض له نصر الله في بداية فصل الربيع في كل عام، ولكن هذا العام كانت متزامنة مع مناسبات أيام شهر رمضان ويوم القدس، وأخيرا ذكرى التحرير 2000، وفي هذه المناسبات آثر السيد الظهور ومخاطبة جمهوره، على الرغم من تحذيرات الكادر الطبي الخاص به، وقد كانت وجهة نظره تقول أن عدم خروجه سيضع جمهوره في حيرة".

أخبار ذات صلة

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية

لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية

الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة

الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محافظ غزة يلتقي وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا

محافظ غزة يلتقي وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا فرع ألمانيا

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين قرجة بالسجن 26 عاما

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين قرجة بالسجن 26 عاما

مجدلاني: الاحتلال يقوم بحملة تطهير عرقي تشمل 6 أحياء بالقدس

مجدلاني: الاحتلال يقوم بحملة تطهير عرقي تشمل 6 أحياء بالقدس

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري ضد شعبنا

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري ضد شعبنا

مركز &#34;بال تريد&#34; وغرفة تجارة الكويت يدعوان لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بالقطاعات الاقتصادية

مركز "بال تريد" وغرفة تجارة الكويت يدعوان لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بالقطاعات الاقتصادية

اشتية يزور مجلسي الدولة والشورى العمانيين ويطلع أعضاءهما على آخر التطورات السياسية

اشتية يزور مجلسي الدولة والشورى العمانيين ويطلع أعضاءهما على آخر التطورات السياسية

قيادي فلسطيني: نحذر من انهيار وقف إطلاق النار حال استمر العدوان والحصار

قيادي فلسطيني: نحذر من انهيار وقف إطلاق النار حال استمر العدوان والحصار

حركة حماس تعلق على اعتقال الاحتلال للقيادي جمال الطويل

حركة حماس تعلق على اعتقال الاحتلال للقيادي جمال الطويل

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية

لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية