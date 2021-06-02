تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، عن تعرض قواتها إلى هجوم من تنظيم الدولة شمالي العاصمة بغداد.وذكرت في بيان صحفي، أن "هجوما استهدف مقر فوج الطارمية التابع للحشد في القضاء بثمانية قنابر هاون"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضافت، أن "القنابر سقطت على مقر خلف الفوج وعند باب النظام".وبحسب الهيئة، لم يسفر التعرض عن سقوط ضحايا.ويوم أمس، أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إحباط "عمل إرهابي" لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية بعبوات ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.