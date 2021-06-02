فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

رام الله - دنيا الوطنكشفت منظمة الهلال الأحمر التونسي، اليوم الأربعاء، فقدان 23 مهاجرا على الأقل وانتشال جثتين، في حادث انقلاب قاربهم قبالة السواحل التونسية.وأعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة التكفل بالناجين في ميناء جرجيس بالسواحل الجنوبية، وهم 37 إيريتريا، و32 سودانيا ومصريا، تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما، مشيرة نقلا عن المهاجرين إلى انتشال جثتين وفقدان 23 شخصا آخرين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي بيان لها، أفادت البحرية التونسية بأنها أنقذت ليلة الاثنين الثلاثاء، 39 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة (15 سنغاليا و13 غينيا وأربعة ماليين وثلاثة من ساحل العاج ونيجيريان وسيراليوني وليبيري) تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و27 عاما شمال شرق صفاقس أبحروا من سواحل صفاقس في اتجاه السواحل الأوروبية.تجدر الإشارة إلى أن القارب كان قد أبحر ليل الأحد الاثنين من ميناء مدينة زوارة بليبيا وكان يقل حوالى 100 شخص وتم إنقاذهم من قبل البحرية التونسية بالقرب من منصة "ميسكار" لاستخراج الغاز على بعد 67 كيلومترا من السواحل التونسية.جدير بالذكر أن محاولات الهجرة غير القانونية المنطلقة من تونس ارتفعت في السنتين الأخيرتين، إذ يمثل التونسيين 15% من الواصلين إلى السواحل الأوروبية، وفق وكالة "فرانس برس".وفي 18مايو الماضي، فقد أثر أكثر من خمسين شخصا وتم إنقاذ أكثر من ثلاثين إثر غرق مركب أبحر من السواحل الليبية.