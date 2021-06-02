الوزير تعلن موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى بالمحافظات الشمالية والجنوبية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت انتصار الوزير، رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد وآلية صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى لشهر أيار/ مايو 2021.وأكدت الوزير في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى لشهر أيار/ مايو 2021، سيتم صرفها اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح غدٍ الخميس، بنفس آلية الشهر الماضي في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية.وقالت الوزير: "عملية الصرف في المحافظات الشمالية ستكون عبر مكاتب البريد الرئيسية، اما في المحافظات الجنوبية عبر الشركات المالية التي تم الصرف من خلالها الشهر الماضي، باستثناء المستفيدين من محافظة شمال غزة، فسيتم صرف مخصصاتهم من خلال شركة بسيسو للصرافة".وفي السياق، اكدت رئيس مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، على حرص القيادة الفلسطينية، على استمرار صرف مخصصات اسر الشهداء والجرحى وحماية حقوقهم.