دولي

تركيا: على إسرائيل للتخلي عن سياساتها الخاطئة إن رغبت بعلاقات جيدة معنا

تركيا: على إسرائيل للتخلي عن سياساتها الخاطئة إن رغبت بعلاقات جيدة معنا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه أيا كانت الحكومة التي ستتشكل في إسرائيل، عليها التخلي عن السياسات الخاطئة، إن كانت ترغب في علاقات جيدة مع تركيا.

وأضاف أوغلو في تصريحات، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التوغولي، روبرت دوسي، بالعاصمة أنقرة: "ليس المهم من سيشكل الحكومة في إسرائيل، إنما المهم نوع السياسة التي ستتبعها، وأيا كان شكل الحكومة الإسرائيلية عليها التخلي عن السياسات الخاطئة في المقام الأول، إن كانت ترغب في علاقات جيدة معنا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد أوغلو، أنه "يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والتراجع عن الخطوات التي تستنزف حل الدولتين، والعودة إلى مفاوضات السلام مجددا".

وأشار إلى "استمرار السلطات الإسرائيلية في إنشاء المستوطنات غير الشرعية، والسعي لسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية"، داعيا إياها إلى التراجع عن هذه الخطوات، و"الكف عن الإجراءات التي تستنزف الوضع السياسي للقدس".

وشدد وزير الخارجية التركي، على أن "تراجع إسرائيل عن سياساتها الخاطئة سيساهم في تحسين علاقاتها مع دول كثيرة، وليس مع تركيا فحسب".

وأوضح أن النقاط التي ذكرها أعلاه هي تطلعات المجتمع الدولي كافة من إسرائيل، وليس تركيا فقط.

أخبار ذات صلة

بعد اندلاع حريق على متنها.. غرق أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بخليج عُمان

بعد اندلاع حريق على متنها.. غرق أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بخليج عُمان

انتخاب &#34;يتسحاق هرتسوغ&#34; رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال

انتخاب "يتسحاق هرتسوغ" رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال

غانتس يُعطي الضوء الأخضر لـ &#34;لابيد&#34; لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

غانتس يُعطي الضوء الأخضر لـ "لابيد" لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

إسرائيل تطلب من أمريكا مليار دولار لتجديد بطاريات &#34;القبة الحديدية&#34;

إسرائيل تطلب من أمريكا مليار دولار لتجديد بطاريات "القبة الحديدية"

الكنيست ينتخب اليوم رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال خلفًا لريفلين

الكنيست ينتخب اليوم رئيسًا جديدًا لدولة الاحتلال خلفًا لريفلين

الصحة العالمية تحدد أربع نسخ من فيروس (كورونا) تثير قلقا خاصا

الصحة العالمية تحدد أربع نسخ من فيروس (كورونا) تثير قلقا خاصا

(واللا): إسرائيل ستطلب من أمريكا مليار دولار لتجديد مخزونات الذخيرة بعد الحرب الأخيرة

(واللا): إسرائيل ستطلب من أمريكا مليار دولار لتجديد مخزونات الذخيرة بعد الحرب الأخيرة

ألمانيا تتجاوز موجة تفشي (كورونا) الثالثة

ألمانيا تتجاوز موجة تفشي (كورونا) الثالثة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين قرجة بالسجن 26 عاما

الاحتلال يحكم على الأسير عز الدين قرجة بالسجن 26 عاما

مجدلاني: الاحتلال يقوم بحملة تطهير عرقي تشمل 6 أحياء بالقدس

مجدلاني: الاحتلال يقوم بحملة تطهير عرقي تشمل 6 أحياء بالقدس

مركز &#34;بال تريد&#34; وغرفة تجارة الكويت يدعوان لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بالقطاعات الاقتصادية

مركز "بال تريد" وغرفة تجارة الكويت يدعوان لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بالقطاعات الاقتصادية

اشتية يزور مجلسي الدولة والشورى العمانيين ويطلع أعضاءهما على آخر التطورات السياسية

اشتية يزور مجلسي الدولة والشورى العمانيين ويطلع أعضاءهما على آخر التطورات السياسية

&#34;الاقتصاد&#34; وشركة بدائل توقعان اتفاقية تنفيذ المنحة الإضافية لتطوير القطاع الخاص

"الاقتصاد" وشركة بدائل توقعان اتفاقية تنفيذ المنحة الإضافية لتطوير القطاع الخاص

اشتية يلتقي نائب رئيس الوزراء العُماني ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اشتية يلتقي نائب رئيس الوزراء العُماني ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سلطات الاحتلال تهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

سلطات الاحتلال تهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

&#34;التربية&#34; تعقد ورشة لمنسقي المشاريع لمناقشة آليات العمل

"التربية" تعقد ورشة لمنسقي المشاريع لمناقشة آليات العمل

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة

الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما