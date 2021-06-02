خلال لقائه بوزيرة خارجية السويد.. اشتية: يجب استمرار الدعم المالي لـ(أونروا)

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مقر اقامته بالعاصمة العمانية، مسقط، وزيرة خارجية السويد آن ليندي، حيث بحث معها آخر التطورات والمساعي لخلق مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات، على أهمية وجود تحرك أوروبي جاد مع الشركاء في "الرباعية الدولية" بهدف خلق مسار سياسي ومبادرة سلام لحل الصراع، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.واستعرض اشتية الجهود المبذولة في حشد الدعم السياسي والمالي لشعبنا، بالإضافة لإعمار قطاع غزة عبر السلطة الوطنية، والوصول إلى ضمانات لعدم تكرار العدوان على القطاع.وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية استمرار الدعم المالي لـ(أونروا) لضمان تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.