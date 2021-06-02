اشتية يزور مجلسي الدولة والشورى العمانيين ويطلع أعضاءهما على آخر التطورات السياسية

ووضع اشتية اعضاء المجلسين في صورة الأوضاع في فلسطين، وما يجري من اعتداءات وانتهاكات بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، اضافة الى التحرك الفلسطيني الدولي لحشد الدعم السياسي والمالي لخلق مسار سياسي واعادة اعمار قطاع غزة.



وأكد رئيس الوزراء ضرورة خلق حراك برلماني عربي ودولي لحشد الدعم السياسي لفلسطين، وحث برلمانات العالم حكوماتها خاصة الأوروبية على مقاطعة بضائع المستوطنات وفرض عقوبات على الشركات الدولية التي تعمل فيها، اضافة الى اتخاذها إجراءات بحق المستوطنين الذين يحملون جنسيات بلادها.



وثمن اشتية الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان على كافة المستويات، ووقفتها الرسمية والشعبية مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في نيل حريته وتجسيد اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



بدورهما اطلع رئيسي المجلسين رئيس الوزراء على الجهد الذي تقوم به بلادهما على وجه العموم ومجلسي الدولة والشورى على وجه الخصوص تجاه فلسطين، مؤكدين ان القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات القيادة والشعب العماني.

























رام الله - دنيا الوطنزار رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء، ضمن زيارته لسلطنة عمان مجلسي الدولة والشورى، حيث التقى خلالها برئيس مجلس الدولة الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، ورئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال المعولي، وعددا من اعضاء المجلسين كل على حدة، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات.