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لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية

لبنان: ميشال عون يتهم الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية
ميشيل عون وسعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، اتهاماته لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالهروب من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة.

واعتبر ببيان له، بأن هذا التصرف يشكل "إمعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني"، حسب ما نقل موقع قناة (العربية).

كما اتهمت الرئاسة اللبنانية في بيان الحريري، بالإصرار على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال ممارسات "تضرب الأعراف والأصول".

إلى ذلك، اعتبرت أن تيار المستقبل (الذي يرأسه الحريري) يريد قطع الطريق على أي محاولة إنقاذية لتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات اللازمة.

من جهته، قال "تيار المستقبل": إن عون مجرد واجهة لمشروع إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية وإنقاذه من التخبط الذي يعانيه.

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