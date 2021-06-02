بعد اندلاع حريق على متنها.. غرق أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية بخليج عُمان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء، أن سفينة إمداد غرقت في خليج عمان بعد ساعات من فشل محاولات مكافحة حريق اندلع على متنها الثلاثاء.وأفاد مصدر في بيان، أنه تم إجلاء طاقم سفينة "خرج" قبل غرقها قبالة ميناء جاسك جنوبي إيران، كما نقل موقع (فرانس 24).وذكرت وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية الأربعاء أن أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية غرقت بعدما شب حريق على متنها على مشارف الخليج، لكن جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.وفي السياق، نقلت وكالة أنباء فارس "أخفقت كل الجهود التي بذلت لإنقاذ السفينة، وغرقت". لكن لم يذكر التقرير سبب الحريق الذي اندلع على متن سفينة الدعم التي كانت في مهمة تدريب قرب ميناء جاسك الإيراني الواقع على خليج عمان.