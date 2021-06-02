شؤون فلسطينية

حركة حماس تعلق على اعتقال الاحتلال للقيادي جمال الطويل

حركة حماس تعلق على اعتقال الاحتلال للقيادي جمال الطويل
القيادي جمال الطويل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، تصريحاً بشأن اعتقال الشيخ جمال الطويل لن يفلح في إخماد صوت المقاومة في الضفة:

 وقالت الحركة بالتصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اعتقال الشيخ جمال الطويل لن يخمد صوت المقاومة في الضفة، وإن أبناء حركة حماس وقياداتها جميعا جنود للمقاومة، وسيواصلون طريق الحرية والتحرير رغم التضحيات.

 وتابعت: بأن الشيخ أبو عبد الله هو قامة من قامات فلسطين التي لم تعرف التعب رغم سنوات الاعتقال الطويلة والتي تجاوزت 16 عاما في سجون الاحتلال، واعتقال جميع أفراد عائلته وما زالت ابنته الصحفية بشرى في سجون الاحتلال ضمن سياسة الاعتقال الإداري الظالم.

وشددت الحركة على أنه "لقد ظل الشيخ جمال الطويل داعيا لخيار الوحدة ومواجهة الاحتلال، فهما القادران على لجم العدوان ووقف سياسة التغول الاستيطاني، والعربدة التي يقوم بها قطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا وأرضنا في مدن وقرى الضفة".

 وقالت حماس: إن إطلاق خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة، والاشتباك مع الاحتلال، ووضع برنامج وطني تحرري لإنهائه، هو أولوية وطنية يجب العمل من أجلها، فشعبنا الذي خاض معركة سيف القدس موحدا في كل أماكن تواجده قادر على إنجاز حريته وإقامة دولته المستقلة.

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