اشتية يلتقي نائب رئيس الوزراء العُماني ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية











رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، خلال زيارة رسمية للسلطنة، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق آل سعيد.ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس وشعبنا، للسلطان والحكومة والشعب العماني، معربا عن شكره وتقديره لوقفة السلطنة مع شعبنا وقضيته ودعمه المتواصل والثابت.وأطلع رئيس الوزراء آل سعيد على آخر المستجدات السياسية والاوضاع في فلسطين، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة خاصة في مدينة القدس والمسجد الاقصى الذي يحاول الاحتلال تقسيمه زمانيا ومكانيا، اضافة الى المساعي المبذولة لإعادة اعمار قطاع غزة، وانجاز المصالحة الوطنية، والتحرك الدولي لإيجاد مسار سياسي يلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية.وبحث اشتية مع آل سعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، ودعمها وتطويرها في العديد من المجالات، خاصة على صعيد تبادل الخبرات ورفع الميزان التجاري.بدوره، أكد أسعد بن طارق آل سعيد ان فلسطين في قلب كل عماني، وستبقى سلطنة عمان مستمرة في جهودها لنصرة شعبنا واسترجاع حقوقه الوطنية المشروعة.وحضر اللقاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات، ووزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.