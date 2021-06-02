شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي نائب رئيس الوزراء العُماني ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اشتية يلتقي نائب رئيس الوزراء العُماني ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، خلال زيارة رسمية للسلطنة، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق آل سعيد.

ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس وشعبنا، للسلطان والحكومة والشعب العماني، معربا عن شكره وتقديره لوقفة السلطنة مع شعبنا وقضيته ودعمه المتواصل والثابت.

وأطلع رئيس الوزراء آل سعيد على آخر المستجدات السياسية والاوضاع في فلسطين، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة خاصة في مدينة القدس والمسجد الاقصى الذي يحاول الاحتلال تقسيمه زمانيا ومكانيا، اضافة الى المساعي المبذولة لإعادة اعمار قطاع غزة، وانجاز المصالحة الوطنية، والتحرك الدولي لإيجاد مسار سياسي يلبي الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وبحث اشتية مع آل سعيد تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، ودعمها وتطويرها في العديد من المجالات، خاصة على صعيد تبادل الخبرات ورفع الميزان التجاري.

بدوره، أكد أسعد بن طارق آل سعيد ان فلسطين في قلب كل عماني، وستبقى سلطنة عمان مستمرة في جهودها لنصرة شعبنا واسترجاع حقوقه الوطنية المشروعة.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى عمان تيسير جرادات، ووزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.



أخبار ذات صلة

حركة حماس تعلق على اعتقال الاحتلال للقيادي جمال الطويل

حركة حماس تعلق على اعتقال الاحتلال للقيادي جمال الطويل

&#34;الاقتصاد&#34; وشركة بدائل توقعان اتفاقية تنفيذ المنحة الإضافية لتطوير القطاع الخاص

"الاقتصاد" وشركة بدائل توقعان اتفاقية تنفيذ المنحة الإضافية لتطوير القطاع الخاص

سلطات الاحتلال تهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

سلطات الاحتلال تهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

&#34;التربية&#34; تعقد ورشة لمنسقي المشاريع لمناقشة آليات العمل

"التربية" تعقد ورشة لمنسقي المشاريع لمناقشة آليات العمل

التجمع الديمقراطي: شعبنا لن يسمح بعودة ماتياس شمالي بعد خروجه ونائبه من القطاع

التجمع الديمقراطي: شعبنا لن يسمح بعودة ماتياس شمالي بعد خروجه ونائبه من القطاع

&#34;التربية&#34; تباشر عملية تحكيم مسابقة معلم فلسطين للعام 2021

"التربية" تباشر عملية تحكيم مسابقة معلم فلسطين للعام 2021

مفوض (أونروا): إخلاء سكان &#34;الشيخ جراح&#34; يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

مفوض (أونروا): إخلاء سكان "الشيخ جراح" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً

بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; وشركة بدائل توقعان اتفاقية تنفيذ المنحة الإضافية لتطوير القطاع الخاص

"الاقتصاد" وشركة بدائل توقعان اتفاقية تنفيذ المنحة الإضافية لتطوير القطاع الخاص

سلطات الاحتلال تهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

سلطات الاحتلال تهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

&#34;التربية&#34; تعقد ورشة لمنسقي المشاريع لمناقشة آليات العمل

"التربية" تعقد ورشة لمنسقي المشاريع لمناقشة آليات العمل

&#34;التربية&#34; تباشر عملية تحكيم مسابقة معلم فلسطين للعام 2021

"التربية" تباشر عملية تحكيم مسابقة معلم فلسطين للعام 2021

مفوض (أونروا): إخلاء سكان &#34;الشيخ جراح&#34; يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

مفوض (أونروا): إخلاء سكان "الشيخ جراح" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً

بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً

مفوض عام (أونروا): معاناة أهالي حي الشيخ جراح تتجاوز الواقع

مفوض عام (أونروا): معاناة أهالي حي الشيخ جراح تتجاوز الواقع

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة

الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

مخابرات الاحتلال: أيام &#34;حسن نصر الله&#34; باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

مخابرات الاحتلال: أيام "حسن نصر الله" باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض