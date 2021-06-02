"التربية" تعقد ورشة لمنسقي المشاريع لمناقشة آليات العمل

وشارك في الورشة؛ الوكيل المساعد لشؤون التطوير والتخطيط د. محمد عواد، ومدير عام المشاريع مهند أبو شمة، ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومدير دائرة المعلومات وتنسيق المساعدات رباح سلامة، ورؤساء أقسام وموظفو

الإدارة العامة للمشاريع.





وأشار عواد إلى أهمية الدور المحوري للإدارة العامة المشاريع في تنظيم وتنسيق ومتابعة وتقييم المشاريع في المجالات المتعددة، لافتا إلى السياسات التي تتبعها الوزارة في علاقتها مع المانحين ومؤسسات المجتمع المدني عند توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تهدف بشكل أساسي؛ لخدمة أهداف الخطة الاستراتيجية وأولويات الوزارة وبما يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية.



بدوره، أوضح أبو شمة دور الإدارة العامة في تنسيق ومتابعة وتقييم المشاريع وفق معايير وأسس الحوكمة ومدى توافق مخرجات المشاريع مع الأهداف التي أعدت من أجلها، مستعرضا تطلعات الإدارة في خطتها لتطوير آليات العمل وحوسبتها ضمن

منظومة محوسبة، ومن ضمنها إنشاء منصة خاصة بالمشاريع وفق رؤية واضحة، كما تطرق لخطة الإدارة المستقبلية في عديد المجالات التطويرية



من جهته، أشاد الحواش بمنهجية عمل الإدارة العامة للمشاريع في تحقيق التكاملية والشراكة مع الإدارات العامة التي يتم تنفيذ المشاريع من خلالها، تلا ذلك قيام مدير دائرة المعلومات وتنسيق المساعدات ورؤساء الأقسام في الإدارة العامة بوضع الحضور بصورة آليات العمل، ودور المنسقين للمشاريع في المرحلة القادمة وكيفية التواصل، كما خرجت الورشة بمجموعة توصيات تخدم منطلقات العمل بشكل شمولي .





من جهته، أشاد الحواش بمنهجية عمل الإدارة العامة للمشاريع في تحقيق التكاملية والشراكة مع الإدارات العامة التي يتم تنفيذ المشاريع من خلالها، تلا ذلك قيام مدير دائرة المعلومات وتنسيق المساعدات ورؤساء الأقسام في الإدارة العامة بوضع الحضور بصورة آليات العمل، ودور المنسقين للمشاريع في المرحلة القادمة وكيفية التواصل، كما خرجت الورشة بمجموعة توصيات تخدم منطلقات العمل بشكل شمولي .

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، عبر الإدارة العامة للمشاريع، ورشة عمل لمنسقي المشاريع من الإدارات العامة ومديريات التربية؛ بهدف التعريف بآليات وإجراءات العمل في الإدارة العامة ومتابعة المشاريع التربوية والتطويرية على مستوىالوزارة ومديرياتها.