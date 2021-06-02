"التربية" تباشر عملية تحكيم مسابقة معلم فلسطين للعام 2021

وعقدت لجنة تحكيم المسابقة في مقرّ هيئة تطوير مهنة التعليم اجتماعها الأول، بحضور مدير الهيئة حازم أبو جزر، الذي أشار إلى أهمية هذه المسابقة لما تفرزه من نتائج، فهي تشكّل تحفيزًا للمعلمين لمواصلة العطاء والتنافس على صعيد وطني وعالمي.



واستعرض خلال الاجتماع منسق اللجنة، مسؤول الإعلام والتوعية في الهيئة رائد حامد خطة المسابقة، وآلية الترشيح، ثم ناقش الأعضاء آلية التحكيم ونماذجه.





يُذكر أنَّ مسابقة معلم فلسطين تطلقها الوزارة منذ عام 2016، وتهدف إلى تحفيز المعلمين على الاهتمام بأبرز مدخلات النّظام التَّعليمي، وتوفير حاضنة للاهتمام بما يقدّمه المعلّمون، وزيادة الدّافعيّة لتوظيف المعلّمين إمكانياتِهم كلَّها لصالح إحداث الفارق المنشود، الذي من شأنه الانعكاس مباشرة على نوعيّة التّعليم، إلى جانب فتح الأفق للمنافسة في مسابقات عالميَّة وإقليميَّة في مجال التَّعليم.



وقد استلمت اللجنة 43 طلب ترشُّح من المحافظات الشمالية والجنوبية، لتمرَّ هذه الطلبات في عملية تحكيم أوّلي، ثم تتبعها مرحلة ثانية وهي المقابلات، ومن ثَمّ مرحلة زيارة المعلمين في الحصص الصفية.



يشار إلى أنّ لجنة التحكيم تتكون من كلٍّ من: رائد حامد منسِّقًا ومحكِّماً، وعضوية، عاهد عياش من الإدارة العامة للإشراف، وميرفت شوملي من مركز إبداع المعلم، ود. علا الخليلي أستاذة التربية في جامعة بيرزيت، ود. محمد شاهين الأستاذ في جامعة القدس المفتوحة، وعنان دعنا من الأمانة العامة لاتحاد المعلمين.





يشار إلى أنّ لجنة التحكيم تتكون من كلٍّ من: رائد حامد منسِّقًا ومحكِّماً، وعضوية، عاهد عياش من الإدارة العامة للإشراف، وميرفت شوملي من مركز إبداع المعلم، ود. علا الخليلي أستاذة التربية في جامعة بيرزيت، ود. محمد شاهين الأستاذ في جامعة القدس المفتوحة، وعنان دعنا من الأمانة العامة لاتحاد المعلمين.

رام الله - دنيا الوطنباشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عملية التحكيم في مسابقة معلم فلسطين للعام 2021.