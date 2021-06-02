مفوض (أونروا): إخلاء سكان "الشيخ جراح" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

رام الله - دنيا الوطنأكد مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني يوم الأربعاء، إنّه "من الصعب شرح معاناة الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس".وأكد لا زاريني في بيان صدر عنه، أنّ الأسر الفلسطينية التي تعيش في حي الشيخ جراح تعيش تهديدا ومعاناةوشدد خلال زيارته لحي الشيخ جراح اليوم الأربعاء، أنّ إخلاء الناس من منازلهم يتعارض مع القانون الدولي الإنسان، منوهاً إلى أننا نسعى لضمان حقوق الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح.وكانت الحملة الدولية للدفاع عن القدس بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بواسطة لا زاريني قبل نحو شهر ووعد بالعمل على الوقوف إلى جانب مواطني حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.وتضمنت الرسالة الطلب من الأمين العام لاتخاذ إجراءات فعلية لمنع ترحيل العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح وفي أحياء أخرى في القدس.