شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً

بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت بلدية غزة، يوم أمس الثلاثاء، أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين في المدينة منذ نحو 15 عاما على المبالغ المتراكمة وفاتورة الخدمات للشهر الحالي، ضمن حملة حنعمرها التي أطلقتها البلدية لإزالة أثار العدوان الإسرائيلي ودعم ومساندة المواطنين في المدينة.

وذكرت البلدية أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي تحت شعار " نص علينا ونص عليك"، وتهدف لمراعاة ظروف المواطنين في المدينة وتشجيعهم على ضرورة تسديد فاتورة الخدمات الشهرية أولًا بأول لمنع تراكم المبالغ عليهم،
وللتسهيل على المواطنين في تصفير فواتيرهم والاستفادة من الخصومات التي تمنحها البلدية للملتزمين بشكل دوري.

وبينت البلدية أن الاستفادة من الخصم مرتبط بالتزام المواطن بتسديد فاتورته الشهرية بشكل دوري فيما بعد، ضمن جهود تحفيز المواطنين على الانتظام في تسديد فاتورة الخدمات بشكل دوري، وتلافي تراكم المبالغ عليهم.

ودعت البلدية المواطنين لسرعة الاستفادة من الحملة وللإطلاع على تفاصيل الحملة من خلال زيارة موقع البلدية الإلكتروني www.gaza-city.org أو الاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى في البلدية عبر الرقم المختصر 115.

أخبار ذات صلة

العقاد يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) بغزة

العقاد يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) بغزة

الهندي: سنذهب إلى القاهرة بقلبٍ مفتوح.. وأبناء حركة &#34;فتح&#34; شركاء لنا في المقاومة

الهندي: سنذهب إلى القاهرة بقلبٍ مفتوح.. وأبناء حركة "فتح" شركاء لنا في المقاومة

مفوض عام (أونروا): معاناة أهالي حي الشيخ جراح تتجاوز الواقع

مفوض عام (أونروا): معاناة أهالي حي الشيخ جراح تتجاوز الواقع

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين: تسجيل 4 وفيات و304 إصابات بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 4 وفيات و304 إصابات بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى تنعى المحرر الشهيد فادي وشحة

هيئة الأسرى تنعى المحرر الشهيد فادي وشحة

&#34;التربية&#34; و&#34;الفلسطيني للإرشاد&#34; يبرمان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات في الصحة النفسية

"التربية" و"الفلسطيني للإرشاد" يبرمان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات في الصحة النفسية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

هيئة الأسرى تنعى المحرر الشهيد فادي وشحة

هيئة الأسرى تنعى المحرر الشهيد فادي وشحة

&#34;التربية&#34; و&#34;الفلسطيني للإرشاد&#34; يبرمان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات في الصحة النفسية

"التربية" و"الفلسطيني للإرشاد" يبرمان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات في الصحة النفسية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

بلدية غزة تعلن عن أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين

بلدية غزة تعلن عن أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين

بحر يشيد بإقرار البرلمان الإيرلندي قانون إدانة الاستيطان والضم الإسرائيلي

بحر يشيد بإقرار البرلمان الإيرلندي قانون إدانة الاستيطان والضم الإسرائيلي

الاحتلال يخطر بإزالة بركة زراعية في قرية بردلة

الاحتلال يخطر بإزالة بركة زراعية في قرية بردلة

الاحتلال يتوغل شرق خانيونس ويجرف أراضي زراعية

الاحتلال يتوغل شرق خانيونس ويجرف أراضي زراعية

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

مخابرات الاحتلال: أيام &#34;حسن نصر الله&#34; باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

مخابرات الاحتلال: أيام "حسن نصر الله" باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)