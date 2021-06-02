بلدية غزة تُطلق أكبر حملة تسهيلات مالية منذ 15 عاماً



وذكرت البلدية أن الحملة تستمر حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي تحت شعار " نص علينا ونص عليك"، وتهدف لمراعاة ظروف المواطنين في المدينة وتشجيعهم على ضرورة تسديد فاتورة الخدمات الشهرية أولًا بأول لمنع تراكم المبالغ عليهم،

وللتسهيل على المواطنين في تصفير فواتيرهم والاستفادة من الخصومات التي تمنحها البلدية للملتزمين بشكل دوري.



وبينت البلدية أن الاستفادة من الخصم مرتبط بالتزام المواطن بتسديد فاتورته الشهرية بشكل دوري فيما بعد، ضمن جهود تحفيز المواطنين على الانتظام في تسديد فاتورة الخدمات بشكل دوري، وتلافي تراكم المبالغ عليهم.



ودعت البلدية المواطنين لسرعة الاستفادة من الحملة وللإطلاع على تفاصيل الحملة من خلال زيارة موقع البلدية الإلكتروني www.gaza-city.org أو الاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى في البلدية عبر الرقم المختصر 115.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت بلدية غزة، يوم أمس الثلاثاء، أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين في المدينة منذ نحو 15 عاما على المبالغ المتراكمة وفاتورة الخدمات للشهر الحالي، ضمن حملة حنعمرها التي أطلقتها البلدية لإزالة أثار العدوان الإسرائيلي ودعم ومساندة المواطنين في المدينة.