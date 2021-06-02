العقاد يكشف آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشف مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، اليوم الأربعاء، عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) المُستجد (كوفيد 19) في قطاع غزة.وقال العقاد لإذاعة (الأقصى): "إنّنا نشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي لـ"كورونا"، مُشيراً إلى أنّه وخلال الموجة الثانية وصل عدد المدخلين إلى الأوروبي 138 حالة كانت بحاجة للدعم بالأكسجين، بينما عدد الحالات المتواجدة الآن وصلت إلى 15 حالة وهو أدنى مستوى لعدد الحالات التي دخلت المشفى.وأضاف: "أنّ ذلك ليست دعوة للتراخي لأن "كورونا" عبارة عن موجات، ولا زلنا نجهز أنفسنا للتعامل مع الحالة الوبائية"، لافتاً إلى أنّ معظم الحالات التي دخلت المستشفى كانت بحاجة لدعم وكان هناك تراجعاً في الوضع الصحي لبعض الحالات.وتابع العبادلة: "إنّ الموجة الثانية لـ"كورونا" أكثر حدة من الموجة الأولى"، داعياً المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة وألا نتراخى، وللالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على الحالة الوبائيةوأكمل: "نحن ننصح بالابتعاد عن التجمعات أيّاً كانت وأتصور أنّ العودة للدراسة الوجاهية يحتاج لمتابعة واتخاذ قرار على أعلى مستوى"، مُنوهاً إلى أنّ خلية الأزمة بغزة تتابع الوضع وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة عنها ليكون قطاع غزة في مأمن من "كورونا".وطالب العقاد، في ختام حديثه، المواطنين بأنّ يسارعوا المواطن في أخذ التطعيمات، لحماية أنفسهم من خطر الفيروس، لافتاً إلى أنّ كميات اللقاحات التي تصل جيدة نسبياً.