الاحتلال يقرر الإفراج عن الشاب محمود أشرف عبيد بشروط

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت الافراج عن الشاب محمود أشرف عبيد من بلدة العيسوية قضاء القدس، بشروط.وأوضحت الهيئة أن محكمة الاحتلال اشترطت فرض الحبس المنزلي لمدة 10 أيام على الشاب عبيد، والإبعاد عن باحات المسجد الأقصى لمدة 90 يوم، ودفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيكل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10000.يشار إلى أن الشاب عبيد كان قد اعتقل الشهر الماضي، بعد مداهمة جيش الاحتلال لمنزله في بلدة العيسوية وتكسير محتوياته وهدم جدران البيت ومصادرة جميع هواتف العائلة.