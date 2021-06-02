مفوض عام (أونروا): معاناة أهالي حي الشيخ جراح تتجاوز الواقع

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فليب لازاريني، إن معاناة السكان المهددين بالإخلاء من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس تتجاوز الواقع.وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، من أمام أحد المنازل المهددة بالإخلاء القسري لصالح الاستيطان في الحي "من الصعب جدا شرح كيف تمضي حياة أسر حي الشيخ جراح، وهناك تهديد مستمر، قلب حياتهم رأسا على عقب في فترة 3 عقود".وتابع، "نعرف أن قرار الإخلاء قد يتم في أي لحظة، ونعرف أنه تم تأجيله، لكنه لم يعلق بشكل كامل"، داعيا إلى وقف الإخلاء القسري للسكان معتبرا أنه يتعارض بشكل صارخ مع القانون الإنساني الدولي.وأشار إلى أن "أونروا مستمرة في إطلاق الدعوات باتجاه السلطات الإسرائيلية لوقف إجراءات الإخلاء وحماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وفي الضفة الغربية، وعلى إسرائيل كقوة احتلال واستعمار أن تلتزم بهذه الأمور".واطلع لازاريني خلال زيارته على أوضاع الأسر الفلسطينية من معاناة يومية من خطر التشريد، وإجراءات الاحتلال المشددة في الحي من حواجز ومكعبات اسمنتية تعرقل حركة المواطنين، وتواجد قوات الاحتلال والمستوطنين اليومي فيه.