شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 4 وفيات و304 إصابات بفيروس (كورونا)

فلسطين: تسجيل 4 وفيات و304 إصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 14، طولكرم 6، نابلس 14، أريحا والأغوار 3، طوباس 1، ضواحي القدس 1، الخليل 4، رام الله والبيرة 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، بيت لحم 0"، قطاع غزة 257.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي"جنين 14، طولكرم 15، نابلس 25، أريحا والأغوار 1، طوباس 0، ضواحي القدس 1، الخليل 4، رام الله والبيرة 11، سلفيت 3، قلقيلية 6، بيت لحم 0"، قطاع غزة 208.

وأفادت بأنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، الخليل 1"، وحالتي وفاة بالفايروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 23 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 55 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 344,260 بينهم 228,083 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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