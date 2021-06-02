هيئة الأسرى تنعى المحرر الشهيد فادي وشحة

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، والأسرى داخل السجون والأسرى المحررون، المحرر الشهيد فادي وشحة (34 عاماً) من بلدة بيرزيت قضاء مدينة رام الله، والذي أُعلن عن استشهاده اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال.وتقدم اللواء أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من عائلة وشحة، متمنياً من الله العلي القدير أن يرحم الشهيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وحذر اللواء أبو بكر من استمرار سياسة مطاردة الأسرى المحررين وتعمد استهدافهم وإعدامهم ميدانيا خارج نطاق القانون.من الجدير ذكره أن الشهيد وشحة كان قد أصيب برصاص الاحتلال الحي في رأسه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي قبل نحو أسبوعين، ومكث في العناية المكثفة نتيجة جراحه البالغة، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم، وهو أسير محرر، قضى 11 عاماً داخل سجون الاحتلال.