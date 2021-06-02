"التربية" و"الفلسطيني للإرشاد" يبرمان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات في الصحة النفسية



ووقع الاتفاقية، نيابة عن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومدير عام المركز رنا النشاشيبي.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ نشاطات تتضمن تقديم خدمات الصحة النفسية والاجتماعية والتعليمية والمساندة في مختلف المدارس.



وأكد الحواش والنشاشيبي أهمية هذه المذكرة لخدمة الطلبة في مختلف المجالات، مؤكدين أصالة الشراكة بين "التربية" و"المركز الفلسطيني"؛ والتي تتجسد من خلال تنفيذ برامج تربوية تخدم الطلبة والقطاع التعليمي خاصة في ظل التحديات الراهنة والضغوطات التي يمر بها الأطفال والطلبة.

وحضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة؛ مدير عام المشاريع مهند أبو شمة.



رام الله - دنيا الوطنوقّعت وزارة التربية والتعليم والمركز الفلسطيني للإرشاد، اليوم، مذكرة تفاهم؛ لتقديم خدمات شمولية في مجال الصحة النفسية الإيجابية.