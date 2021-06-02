بلدية غزة تعلن عن أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين

وحملت الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي "اسم نص علينا ونص عليك"، حيث أوضحت البلدية أنها ستتحمل نفس قيمة المبلغ التي سيسدده المواطن بحيث تضاعف قيمة أي مبلغ يسدده المواطن للبلدية ويخصم من المبالغ المستحقة عليه.



وذكرت أن حملة التسهيلات المالية تراعي ظروف سكان المدينة والأوضاع الصعبة، ولتشجيعهم لدفع أولًا بأول، حيث ترتبط الحملة بأهمية التزام المواطن بتسديد فاتورته بشكل دوري فيما بعد، داعية المواطنين إلى الإسراع في الاشتراك بالحملة التي تمتد لمدة شهر واحد فقط وهي مرتبطة فقط بظروف العدوان الإسرائيلي.





وأوضحت البلدية إلى ان الحملة إضافة الى مساهمتها في التخفيف عن كاهل المواطن، فإن أي مبلغ يسدد للبلدية سيساعدها في الاستمرار في تقديم خدماتها خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.



ودعت المستفيدين والراغبين بالمزيد من المعلومات إلى زيارة موقع البلدية الإلكتروني www.gaza-city.org أو الاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم المختصر 115، والاطلاع على تفاصيل الحملة.



ودعت المستفيدين والراغبين بالمزيد من المعلومات إلى زيارة موقع البلدية الإلكتروني www.gaza-city.org أو الاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى عبر الرقم المختصر 115، والاطلاع على تفاصيل الحملة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة، عن إطلاق أكبر حملة تسهيلات مالية للمواطنين لتسديد المبالغ المتراكمة على فاتورة الخدمات، وذلك استكمالا لدورها في مساندة المواطنين ودعم صمودهم بعد العدوان الإسرائيلي ضمن حملة #حنعمهرها التي أطلقتها البلديةمباشرة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.