شؤون فلسطينية

استشهاد الشاب "فادي وشحة" متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قرب البيرة

استشهاد الشاب "فادي وشحة" متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قرب البيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب فادي صادق موسى وشحة (34 عاما)، من بلدة بيرزيت شمال رام الله، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأصيب وشحة بالرصاص الحي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومكث في العناية المكثفة نتيجة جراحه البالغة، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

والشهيد وشحة أصيب برصاص الاحتلال عدة مرات في السابق، وهو أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات، 5 منها بشكل متواصل، وهو طالب في جامعة بيرزيت في دائرة العلوم السياسية.

ونعت جامعة بيرزيت الشهيد وشحة، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أثناء مسيرة سلمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الأخير.

واستنكرت الجامعة في بيان، جريمة قتل الاحتلال للطالب وشحة، والذي يظهر وبكل وضوح استهتار إسرائيل بحياة شعبنا الفلسطيني بمختلف فئاته.

وبارتقاء الشاب وشحة، ترتفع حصيلة الشهداء العدوان الأخير على شعبنا في الضفة إلى 35 شهيدا، بينهم 2 في مدينة القدس المحتلة.

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