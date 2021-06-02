الاحتلال يتوغل شرق خانيونس ويجرف أراضي زراعية

رام الله - دنيا الوطنتوغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية وسط أعمال تجريف شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وانطلقت ثلاث دبابات وثلاث جرافات من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة الفخاري شرق خانيونس، وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية.وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها.