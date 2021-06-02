وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي

رام الله - دنيا الوطنشاركت وزارة العمل ممثلا عن دولة فلسطين في الإجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة في الدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي والذي عقد عبر تقنية زووم والذي يهدف إلى تنسيق وتوحيد المواقف بشأن جدول أعمال المؤتمر والذي يشمل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الإدارة، ومناقشة آثار كوفيد 19 على الاقتصاد وأسواق العمل.وتعمل المجموعة العربية على الرد على تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية بشأن العمال الفلسطينيينن والذي تم تشكيل لجنة للرد على التقرير حيث سيسلم من قبل مدير عام منظمة العمل العربية إلى مدير عام منظمة العمل الدولية.وسيتم العمل والتحضير لعقد اللقاء التضامني مع عمال وشعب فلسطين والذي سيتم هذا العام عبر منصة زوم وسيشارك فيه السيد/ جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية وكذلك السيد/ فايز مطيري مدير عام منظمة العمل العربية ورؤساء الغرف الثلاث حيث سيلقي وزير العمل الفلسطيني كلمة في اللقاء.كما ناقش الاجتماع البرنامج الإنمائي في الأراضي الفلسطينية وطالب المجموعة بزيادة مخصصات البرنامج، ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وعقد مؤتمر المانحيين للتشغيل، وتحويل تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية إلى آليات تنفيذية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق عمالنا.