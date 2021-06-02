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الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة

الأردن: إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة بسبب قضية الفتنة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنه تم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/ أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

في 4 نيسان/ أبريل الماضي، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

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