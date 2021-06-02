غانتس يُعطي الضوء الأخضر لـ "لابيد" لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

رام الله - دنيا الوطنوقع زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، اتفاقًا اليوم الأربعاء، مع رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد، يقضي بتشكيل حكومة جديدة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غانتس أعطى موافقته للانضمام لمعسكر لابيد، حيث سيقوم الاخير سيقوم بإبلاغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تمكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية.ونجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الرئيسية للخطوط التوجيهية للحكومة المقبلة، إضافة إلى مناقشة قضايا من أجل تعزيز الديمقراطية، ومن المتوقع أن يعلن لابيد عن نجاحه بتشكيل الحكومة قبل انتهاء الموعد النهائي الممنوح له.