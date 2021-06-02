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شؤون فلسطينية

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح: "نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية والانتقال من الدور التقليدي الى الدور الريادي في عملية التنمية والنهوض بالواقع المحلي من حيث الاستثمار الامثل للموارد المتاحة وتفعيل الشراكات مع مكونات المجتمع الفلسطيني وتعظيم الميزات التنافسية لكل منطقة حسب خصوصيتها". 

جاء ذلك خلال حفل إطلاق مشروع مختبر الأنسجة الزراعية في مدينة قلقيلية، اليوم الاربعاء، وذلك بحضور وزير الزراعة رياض العطاري،ومحافظ قلقليلية اللواء رافع رواجبة، ورئيس البلدية هاشم المصري، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، ومدير عام شركة مشاتل السبع كمال السبع، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية والخاصة.

وأضاف الصالح: المشروع يشكل تحولا نوعيا في نمط التفكير والعمل والانطلاق نحو الفعل الهادف وتعزيز الشراكة بين الهيئات المحليةوالقطاع الخاص، ونحن في وزارة الحكم المحلي قمنا بزيادة الموازنة المخصصة لهذه المشاريع خاصة وأننا كنا قد استلمنا اكثر من 70 فكرة لمشاريع ريادية تنموية اقتصادية محلية.

وأكد الصالح أن توفير مثل هذا المشروع الهام والحيوي والذي يتسم بالجودة والفعالية العالية سيكون سابقة ايجابية وستسهم في زيادة الاعتماد على المنتج الوطني المحلي وخطوة كبيرة باتجاه تحقيق الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال. 

من جهته، قال وزير الزراعة: "إن هذا المشروع  ينسجم مع استراتيجة القطاع الزراعي التي تم اعدادها بالشراكة بين الوزارة وكافة الجهات العاملة في القطاع، وأن أحد أهم محاورها التركيز على البحث العلمي في مجال الزراعة خاصة فيما يتعلق بزراعة الانسجة وغيرها، وبلدية قلقيلية بهذا المشروع وضعت بصمة هامة في دفع عملية التنمية الزراعية للامام.

بدوره، بارك محافظ قلقيلية هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في ترسيخ العلاقة التشاركية بين البلدية والقطاع الخاص، داعيا لتوسيع نطاق هذه الشراكات وتبني أفكار لمشاريع ريادية اقتصادية محلية جديدة تسهم في تطوير المدينة والمحافظة بأكملها.

من جانبه، استعرض المصري تفاصيل المشروع والجدوى الاقتصادية منه، وأبرز المخرجات، معبرا عن شكره لكل من قدم واسهم في اخراج هذا المشروع الى النور. 

وجرى خلال الحفل توقيع اتفاقية الشراكة بين البلدية وشركة مشاتل السبع برعاية الوزير الصالح ووزير الزراعة والمحافظ. 

وفي سياق منفصل، تفقد الصالح مشروع توسيع شبكة الكهرباء في عزون، ومشروع بئر المياه في حيوس، وواطلع على ابرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية.

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