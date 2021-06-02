عاجل

  • البورصة السعودية تعلن عودة التداول بعد عطل "مفاجئ" استمر ساعة و20 دقيقة

شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قرار سلطات الإحتلال وضع حجر الاساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بيت ايل) قرب مدينة البيرة في اطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية، بمشاركة اربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع  تصريحات استفزازية ومواقف إستعمارية عنصرية، ترافقت مع  دعوات للتمسك بالإستيطان وتعميقه وتوسيعه، بما يجسد أيدولوجية اليمين الحاكم وسياساته الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين الهادفة الى تكريس ضم وأسرلة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، وهو أحد اهم ملفات الجرائم التي احالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الإحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم.

وأكدت الخارجية أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الادانة الدولية الى افعال وإجراءات لاجبار دولة الاحتلال على وقفه.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: إسرائيل تحارب ثقافة القدس وحضارتها

حنا عيسى: إسرائيل تحارب ثقافة القدس وحضارتها

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة &#34;109&#34; لمؤتمر العمل الدولي

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي

الخارجية الروسية: وفد من حماس يعتزم زيارة موسكو

الخارجية الروسية: وفد من حماس يعتزم زيارة موسكو

وزير الأشغال يجتمع بمؤسسات دولية لمناقشة ملف إعادة إعمار قطاع غزة

وزير الأشغال يجتمع بمؤسسات دولية لمناقشة ملف إعادة إعمار قطاع غزة

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

(أونروا): سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي بشأن العودة للمدارس اليوم أو الغد

(أونروا): سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي بشأن العودة للمدارس اليوم أو الغد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة &#34;109&#34; لمؤتمر العمل الدولي

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

&#34;الخارجية&#34; تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

غزة: "الشباب والثقافة" تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

مخابرات الاحتلال: أيام &#34;حسن نصر الله&#34; باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

مخابرات الاحتلال: أيام "حسن نصر الله" باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)