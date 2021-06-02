طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 2/6/2021، عن تسجيل وفاتين و257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 208 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أجرت 1110 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، سجلت خلالها (257) اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافي 208 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وكشفت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين 109763 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 3590 حالة، و اجمالي المتعافين 105150 حالة، واجمالي الوفيات 1023 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة.وحول التطعيمات، قالت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي لـ 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39937 شخص.