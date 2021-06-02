عاجل

  • البورصة السعودية تعلن عودة التداول بعد عطل "مفاجئ" استمر ساعة و20 دقيقة

شؤون فلسطينية

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة

طالع عدد وفيات وإصابات (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 2/6/2021، عن تسجيل وفاتين و257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 208 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أجرت 1110 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، سجلت خلالها  (257) اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافي 208 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وكشفت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين 109763 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 3590 حالة، و اجمالي المتعافين 105150 حالة، واجمالي الوفيات 1023 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 65 حالة.

وحول التطعيمات، قالت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي لـ 60200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39937 شخص.

أخبار ذات صلة

حنا عيسى: إسرائيل تحارب ثقافة القدس وحضارتها

حنا عيسى: إسرائيل تحارب ثقافة القدس وحضارتها

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة &#34;109&#34; لمؤتمر العمل الدولي

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي

الخارجية الروسية: وفد من حماس يعتزم زيارة موسكو

الخارجية الروسية: وفد من حماس يعتزم زيارة موسكو

وزير الأشغال يجتمع بمؤسسات دولية لمناقشة ملف إعادة إعمار قطاع غزة

وزير الأشغال يجتمع بمؤسسات دولية لمناقشة ملف إعادة إعمار قطاع غزة

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

&#34;الخارجية&#34; تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

(أونروا): سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي بشأن العودة للمدارس اليوم أو الغد

(أونروا): سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي بشأن العودة للمدارس اليوم أو الغد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة &#34;109&#34; لمؤتمر العمل الدولي

وزارة العمل تشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للوفود العربية المشاركة بالدورة "109" لمؤتمر العمل الدولي

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

الصالح: نتطلع الى النهوض بواقع الهيئات المحلية

&#34;الخارجية&#34; تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مايو

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

غزة: "الشباب والثقافة" تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

مخابرات الاحتلال: أيام &#34;حسن نصر الله&#34; باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

مخابرات الاحتلال: أيام "حسن نصر الله" باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)