شؤون فلسطينية

(أونروا): سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي بشأن العودة للمدارس اليوم أو الغد

(أونروا): سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي بشأن العودة للمدارس اليوم أو الغد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث (أونروا) بقطاع غزة، فريد أبو عاذرة: إن وكالة الغوث كان لديها خطة للعودة للتعلم الوجاهي يوم السبت المقبل، وقامت بعمل كل ما يلزم لتجهيز المدارس وتهيئة الأجواء لاستقبال الطلبة بعد العدوان الأخير."

وأضاف أبو عاذرة في حديث لإذاعة (الأقصى) اليوم الأربعاء: "كان من المقرر أن يبدأ التعليم يوم السبت بالتوازي مع عملية الدعم النفسي، والعائق الأخير هو المتعلق بالحالة الوبائية في قطاع غزة والكلمة الأخيرة للجهات الصحية".

وقال: "سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي فيما يتعلق بالعودة للمدارس من عدمها بعد الاجتماع الداخلي للوكالة اليوم أو صباح الغد على أبعد تقدير".

وذكر أبو عاذرة، "طلبنا من برامج الصحة بوكالة الغوث توصيات لإمكانية عودة الطلبة، ونعتقد أن التوصيات التي حصلنا عليها أن الوسيلة الأفضل لمعالجة الصدمات الكبيرة التي تعرض لها طلابنا هو محاولة عودتهم للحياة الطبيعية ونحن نقدر قرار التربية والتعليم بإنهاء العام الدراسي ونحن نحترم ذلك بشكل مطلق".

وتابع: "لا نستطيع أن نغفل الحالة الوبائية التي تحدد وتقيد الكثير من الأنشطة ونعتمد بشكل مطلق على التوصية التي تزودنا بها برنامج الصحة في وكالة الغوث".

وأوضح أبو عاذرة بأن "هناك مجموعة من الحقائق التي وضعها برنامج الصحة بوكالة الغوث على الطاولة أمام صناع القرار بالوكالة وغالبيتها تتعلق بالوضع الصحي بغزة".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

غزة: "الشباب والثقافة" تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

مستوطنون يقتحمون باحات &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

البدء بصرف 700 شيكل لـ 13,640 عاملاً وأسرة ضمن مشروع الحماية الاجتماعية

البدء بصرف 700 شيكل لـ 13,640 عاملاً وأسرة ضمن مشروع الحماية الاجتماعية

الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية

قيادة الائتلاف الوطني تجتمع بوزيرة الصحة وتناقش إنجازات ومستلزمات القطاع الصحي بغزة

قيادة الائتلاف الوطني تجتمع بوزيرة الصحة وتناقش إنجازات ومستلزمات القطاع الصحي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يهدم منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

غزة: "الشباب والثقافة" تُطلق مسابقات لتوثيق معركة سيف القدس أدبيًا

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

مستوطنون يقتحمون باحات &#34;الأقصى&#34;

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

قيادة الائتلاف الوطني تجتمع بوزيرة الصحة وتناقش إنجازات ومستلزمات القطاع الصحي بغزة

قيادة الائتلاف الوطني تجتمع بوزيرة الصحة وتناقش إنجازات ومستلزمات القطاع الصحي بغزة

لليوم الثالث.. مستوطنون يواصلون تجريف أراض في خربة &#34;السويدة&#34; بالأغوار

لليوم الثالث.. مستوطنون يواصلون تجريف أراض في خربة "السويدة" بالأغوار

الحايك يدعو لإعمار قطاع غزة وفق جدول زمني لجميع القطاعات المتضررة

الحايك يدعو لإعمار قطاع غزة وفق جدول زمني لجميع القطاعات المتضررة

منوعات

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

بعد شائعة انفصالها.. شاهد كيف تغزلت شيرين عبدالوهاب بزوجها

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

شاهد: طلب غريب من حمادة هلال يثير الجدل ويشعل السوشيال ميديا

سمية الخشاب &#34;من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي&#34;.. ما القصة؟

سمية الخشاب "من حقي أن يقدّرني من سيرتبط بي".. ما القصة؟

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

مخابرات الاحتلال: أيام &#34;حسن نصر الله&#34; باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

مخابرات الاحتلال: أيام "حسن نصر الله" باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)