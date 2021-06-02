(أونروا): سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي بشأن العودة للمدارس اليوم أو الغد

وقال: "سنبلغ الأهالي بالقرار النهائي فيما يتعلق بالعودة للمدارس من عدمها بعد الاجتماع الداخلي للوكالة اليوم أو صباح الغد على أبعد تقدير".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث (أونروا) بقطاع غزة، فريد أبو عاذرة: إن وكالة الغوث كان لديها خطة للعودة للتعلم الوجاهي يوم السبت المقبل، وقامت بعمل كل ما يلزم لتجهيز المدارس وتهيئة الأجواء لاستقبال الطلبة بعد العدوان الأخير."وأضاف أبو عاذرة في حديث لإذاعة (الأقصى) اليوم الأربعاء: "كان من المقرر أن يبدأ التعليم يوم السبت بالتوازي مع عملية الدعم النفسي، والعائق الأخير هو المتعلق بالحالة الوبائية في قطاع غزة والكلمة الأخيرة للجهات الصحية".وذكر أبو عاذرة، "طلبنا من برامج الصحة بوكالة الغوث توصيات لإمكانية عودة الطلبة، ونعتقد أن التوصيات التي حصلنا عليها أن الوسيلة الأفضل لمعالجة الصدمات الكبيرة التي تعرض لها طلابنا هو محاولة عودتهم للحياة الطبيعية ونحن نقدر قرار التربية والتعليم بإنهاء العام الدراسي ونحن نحترم ذلك بشكل مطلق".وتابع: "لا نستطيع أن نغفل الحالة الوبائية التي تحدد وتقيد الكثير من الأنشطة ونعتمد بشكل مطلق على التوصية التي تزودنا بها برنامج الصحة في وكالة الغوث".وأوضح أبو عاذرة بأن "هناك مجموعة من الحقائق التي وضعها برنامج الصحة بوكالة الغوث على الطاولة أمام صناع القرار بالوكالة وغالبيتها تتعلق بالوضع الصحي بغزة".