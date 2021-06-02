شؤون فلسطينية

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر

بلدية غزة تُوصل شبكة الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة بإعادة توصيل خطوط الصرف الصحي المتضررة في شارع جمال عبد الناصر( الثلاثيني) في منطقة تقاطع شارع مصطفى حافظ ضمن جهود البلدية الطارئة
لإعادة فتح الشوارع وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة بشكل أولي ومؤقت لحين توفر مشاريع لإصلاحها بشكل دائم.

وأفادت البلدية أنه سيتم تركيب خط بطول 160 مترا وبقطر 16 انش، وخط أخر فرعي بطول 30 متراً وبقطر 8 انش، وتركيب 5 مناهل بأقطار مختلفة لإعادة توصيل خدمة الصرف الصحي بعد تدمير البنية التحتية نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المباشر
خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضحت البلدية أنه سيتم إنجاز الأعمال خلال 48 ساعة، حيث سيتم إعادة وصل خط الصرف الصحي الذي يخدم أجزاء من حي الصبرة وحي الرمال وكذلك سيتم إعادة فتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية في المكان.

وبينت أنها أعادت توصيل نحو 70 % من خطوط الصرف الصحي المتضررة بشكل أولي ومؤقت ضمن جهود إعادة خدمة الصرف الصحي لبعض مناطق المدينة التي تضررت خطوطها
خلال العدوان.

وكانت بلدية غزة قد أعادت فتح الشارع بشكل أولي وسريع أمام حركة السير خلال العدوان بعد تعرضه لاستهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل الحركة المرورية لاسيما سيارات الإسعاف والطوارئ.

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