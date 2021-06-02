أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، د.علي زيدان أبو زهري ظهر يوم الثلاثاء، وفد مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في فلسطين، ممثلا بمديرته السيدة نهى باوزير وبحضور د. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات والتعاون ما بين اللجنة الوطنية و(يونسكو)، بالإضافة لبحث سبل التنسيق الدائم ما بين المكتب واللجنة الوطنية مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.
وحضر اللقاء طواقم الاختصاص في مكتب (يونسكو) واللجنة الوطنية، من مكتب اليونسكو لينا بينيت مسؤولة قسم التعليم، جوفاني تشيبي مسؤول قسم الثقافة، هلا طنوس مسؤولة قسم الاتصال والتواصل ،وصونيا أبو العظام من قسم التعليم ومحمد حماد من قسم الثقافة. ومن جانب اللجنة الوطنية محمد صوافطة قائم بأعمال مدير عام البرامج والمشاريع ، خلود حنتش قائم بأعمال مدير عام المنظمات، ايرين صدقة قائم بأعمال مدير مكتب الأمين العام ودعاء سلامة من مكتب الأمين العام .
بدوره رحب أبو زهري بوفد المكتب، وعلى رأسهم نهى باوزير التي تتولى منصب مدير مكتب (يونسكو) الوطني في فلسطين وعلى الدور البارز الذي تقوم به منظمة (يونسكو) في فلسطين وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني متمسكاً بكافة حواسه بالتعليم والثقافة التي استطاع من خلالها الوصول لمراتب عليا على مستوى العالم، ومشددا على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك والدائم ما بين اللجنة الوطنية التي تعتبر بوابة للمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية في مجال التربية والثقافة والعلوم ومكتب (يونسكو).
ومن جانبها أكدت باوزير على السعي الحثيث لمكتب (يونسكو) في فلسطين لنهوض ولتنفيذ المشاريع في قطاعات التربية والثقافة والعلوم في فلسطين، وأن هذا الاجتماع جاء من أجل بحث سبل تطوير هذه المشاريع والبرامج والمبادرات التي من شأنها تبادل المعلومات والخبرات وإعلاء لمستوى العمل وبالتالي تحقيق أهداف (يونسكو) بنتائج أفضل.
واستعرض مسؤولو الملفات المتخصصة في مكتب (يونسكو) أهم البرامج والمشاريع التي يباشرها المكتب مع قطاعات عمل اليونسكو التربوية والثقافية والعلمية.
واستعرض د.دواس الأمين العام الدور التي تقوم به اللجنة الوطنية والملفات التي توليها اهتمام، بالإضافة للتأكيد على دورها التنسيقي ما بين المنظمات الدولية ذات العلاقة والجهد الحثيث لاقتناص الفرص التمويلية والفنية لدعم المؤسسات والوزارات المحلية، واستعرض الخطط التطويرية لعمل اللجنة، وناقش بعض الملفات التي سيتم العمل عليها والتنسيق بشأنها مثل كراسي (يونسكو) ومتابعة عمل الكراسي القائمة ، وتم نقاش بعض النشاطات والمبادرات المجتمعية التي سيتم العمل عليها في المستقبل في القطاعات ذات العلاقة بين اللجنة الوطنية ومكتب (يونسكو).
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