شؤون فلسطينية

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك

أبو زهري يلتقي مدير مكتب (يونسكو) في فلسطين ويبحثان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، د.علي زيدان أبو زهري ظهر يوم الثلاثاء، وفد مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في فلسطين، ممثلا بمديرته السيدة نهى باوزير وبحضور د. دوّاس دوّاس أمين عام اللجنة الوطنية، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات والتعاون ما بين اللجنة الوطنية و(يونسكو)، بالإضافة لبحث سبل التنسيق الدائم ما بين المكتب واللجنة الوطنية مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.

وحضر اللقاء طواقم الاختصاص في مكتب (يونسكو) واللجنة الوطنية، من مكتب اليونسكو لينا بينيت مسؤولة قسم التعليم، جوفاني تشيبي مسؤول قسم الثقافة، هلا طنوس مسؤولة قسم الاتصال والتواصل ،وصونيا أبو العظام من قسم التعليم ومحمد حماد من قسم الثقافة. ومن جانب اللجنة الوطنية محمد صوافطة قائم بأعمال مدير عام البرامج والمشاريع ، خلود حنتش قائم بأعمال مدير عام المنظمات، ايرين صدقة قائم بأعمال مدير مكتب الأمين العام ودعاء سلامة من مكتب الأمين العام .   

بدوره رحب أبو زهري بوفد المكتب، وعلى رأسهم نهى باوزير التي تتولى منصب مدير مكتب (يونسكو) الوطني في فلسطين وعلى الدور البارز الذي تقوم به منظمة (يونسكو) في فلسطين وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني متمسكاً بكافة حواسه بالتعليم والثقافة التي استطاع من خلالها الوصول لمراتب عليا على مستوى العالم، ومشددا على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك والدائم ما بين اللجنة الوطنية التي تعتبر بوابة للمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية في مجال التربية والثقافة والعلوم ومكتب (يونسكو).

ومن جانبها أكدت باوزير على السعي الحثيث لمكتب (يونسكو) في فلسطين لنهوض ولتنفيذ المشاريع في قطاعات التربية والثقافة والعلوم في فلسطين، وأن هذا الاجتماع جاء من أجل بحث سبل تطوير هذه المشاريع والبرامج والمبادرات التي من شأنها تبادل المعلومات والخبرات وإعلاء لمستوى العمل وبالتالي تحقيق أهداف (يونسكو) بنتائج أفضل.       

واستعرض مسؤولو الملفات المتخصصة في مكتب (يونسكو) أهم البرامج والمشاريع التي يباشرها المكتب مع قطاعات عمل اليونسكو التربوية والثقافية والعلمية.

واستعرض د.دواس الأمين العام الدور التي تقوم به اللجنة الوطنية والملفات التي توليها اهتمام، بالإضافة للتأكيد على دورها التنسيقي ما بين المنظمات الدولية ذات العلاقة والجهد الحثيث لاقتناص الفرص التمويلية والفنية لدعم المؤسسات والوزارات المحلية، واستعرض الخطط التطويرية لعمل اللجنة، وناقش بعض الملفات التي سيتم العمل عليها والتنسيق بشأنها مثل كراسي (يونسكو) ومتابعة عمل الكراسي القائمة ، وتم نقاش بعض النشاطات والمبادرات المجتمعية التي سيتم العمل عليها في المستقبل في القطاعات ذات العلاقة بين اللجنة الوطنية ومكتب (يونسكو).

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