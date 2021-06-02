الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 16 مواطنا من الضفة الغربية.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال: الفتى سند محمد ابراهيم مقبل (13 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الشقيقين بهاء الدين محمد النهنوش (22 عاما)، وعمر (15 عاما)، ومحمد عادل السلايمة من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: يوسف جلال طقاطقة، وعبيدة محمد ثوابتة، وأحمد علي أبو العسل، من بلدة بيت فجار، ومحمد عيسى عبيات، ورائد عبيات، من منطقة واد أبو فريحة من مدينة بيت ساحور، وأحمد أيمن علي، وفادي داود عساكرة، من العساكرة.ومن محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: صالح سياغة من بلدة سلواد، ورامي حمدان من بلدة بيت سيرا، وجمال الطويل من حي أم الشرايط من البيرة.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: هشام فقها، وورد العنتري من قرية دير شرف غرب نابلس.