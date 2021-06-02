شؤون فلسطينية

قيادة الائتلاف الوطني تجتمع بوزيرة الصحة وتناقش إنجازات ومستلزمات القطاع الصحي بغزة

قيادة الائتلاف الوطني تجتمع بوزيرة الصحة وتناقش إنجازات ومستلزمات القطاع الصحي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت قيادة حركة الائتلاف الوطني بوزيرة الصحة د. مي كيلة والوفد الطبي المرافق لها في زيارتها لقطاع غزة يوم الثلاثاء ، وقد ضم وفد قيادة حركة الائتلاف الوطني كلا من المستشار محمد مقداد الامين العام، ونائب الأمين العام  المستشار محمد ماضي.

وكان أعضاء الوفد د. مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، ود.شوقي صبحة، نقيب الأطباء، ود. عماد المصري عضو الوفد الطبي، ود. فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة للمحافظات
الجنوبية.

ورحب مقداد، بالوفد الوزاري الزائر لقطاع غزة بعد العدوان
الاسرائيلي، والذي جاء لكي يلبي احتياجات القطاع الصحي بغزة ويتابع سير العملية العلاجية للجرحى وتقديم العلاجات اللازمة التي تحتاجها وزارة الصحة الفلسطينية.

وثمن جهود كيلة ، والتي اسماها بالجهود منقطعة النظير في مساندة اهل قطاع غزة والتي وضعت الانقسام وراء ضهرها بعد فترة طويلة من الانقسام البغيض.

ورحبت كيلة بوفد حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني واثنت على مواقفهم الوطنية واهتمامهم بالقضايا المجتمعية ورعايتها، وقالت ان هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة لغزة ، فغزة تسكن في وجدان كل فلسطيني رمزيتها كرمزية القدس وبيت لحم.

وعرض مقداد الإنجازات الطبية التي تقوم بها الطواقم الصحية بقطاع غزة وقصص النجاح التي خرجت من تحت ايدي الطواقم الطبية بالمستشفى التركي بقيادة الدكتور مروان الهمص ، وقصص النجاح التي خرجت من تحت ايدي الطواقم الطبية بمستشفى غزة الأوروبي بقيادة الدكتور يوسف العقاد، والإنجازات الطبية التي حققها مجمع الشفاء الطبي بقيادة الدكتور محمد أبوسلمية، في مواجهتهم لوباء كوفيد19، وما يبذلون من جهود مضنية رغم قلة الإمكانات والظروف الاقتصادية والأجواء السياسية المتوترة، لكن هذه الطواقم ابت ان تكون طواقم وطنية بامتياز.

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