دولي

إسرائيل تطلب من أمريكا مليار دولار لتجديد بطاريات "القبة الحديدية"

إسرائيل تطلب من أمريكا مليار دولار لتجديد بطاريات "القبة الحديدية"
رام الله - دنيا الوطن
كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن إسرائيل ستطلب يوم غد الخميس، مليار دولار من الولايات المتحدة كمساعدات عسكرية عاجلة.

ويأتي هذا الطب بعد أسبوعين فقط من موافقة إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن على بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

وأدلى غراهام، بهذه التصريحات لبرنامج (فوكس آند فريند)، حيث قال إن إسرائيل ستقدم الطلب رسميا يوم الخميس إلى وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" للحصول على مليار دولار كمساعدة عاجلة لتجديد بطاريات "القبة الحديدية".

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