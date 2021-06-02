شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

3 كيلو البندورة: = 2 شيكل

6 كيلو خيار حمامات = 10 شيكل

3 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل 

6-8 كيلو بطاطس بلدية كبيرة = 10 شيكل

10 كيلو بطاطس بلدية صغيرة = 10 شيكل 

كيلو ملوخية = 2 شيكل

كيلو كوسا = 3.5 شيكل

كيلو بصل بلدي = 1.5 شيكل

كيلو بصل أحمر = 2 شيكل 

كيلو فلفل أخضر = 4 شيكل

كيلو فلفل رومي = 6 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكل 

كيلو قرع أصفر = 2 شيكل 

كيلو باذنجان = 3 شيكل

أوقية ورق عنب  = 3 شيكل

قلقاس = 6 شيكل 

أوقية ثومة =  2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر = 3 شيكل

3 كيلو ليمون = 10 شيكل

كيلو جزر  = 2 شيكل 

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو موز = 4  شيكل

3 كيلو تفاح = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل 

كيلو أفوكادو = 6 شيكل

كيلو كيوي = 7 شيكل

كيلو شمام  = 2 شيكل 

كيلو عنب أسود = 8 شيكل  

كيلو رمان  = 4 شيكل 

8 كيلو بطيخ  = 10 شيكل 

كيلو خوخ  = 6 شيكل  

كيلو مشمش  = 6 شيكل  

ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:

كرتونة بيض = 11 شيكل

كيلو دجاج = 11 شيكل

كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكل

كيلو لحمة بتلو = 38 إلى 42 شيكل.

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