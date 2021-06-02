شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء صافية في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية إن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم

وفاة مريض سرطان من غزة بسبب إغلاق معبر ايرز

وفاة مريض سرطان من غزة بسبب إغلاق معبر ايرز

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

تعرف على أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

وزارة الاعلام تدين فصل الصحفي ناصر أبو بكر من وكالة الأنباء الفرنسية

وزارة الاعلام تدين فصل الصحفي ناصر أبو بكر من وكالة الأنباء الفرنسية

الاورومتوسطي يهاجم الرفض الأوروبي المتكرر لفتح تحقيقات بالانتهاكات بالأراضي الفلسطينية

الاورومتوسطي يهاجم الرفض الأوروبي المتكرر لفتح تحقيقات بالانتهاكات بالأراضي الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة

وزارة الاعلام تدين فصل الصحفي ناصر أبو بكر من وكالة الأنباء الفرنسية

وزارة الاعلام تدين فصل الصحفي ناصر أبو بكر من وكالة الأنباء الفرنسية

الاورومتوسطي يهاجم الرفض الأوروبي المتكرر لفتح تحقيقات بالانتهاكات بالأراضي الفلسطينية

الاورومتوسطي يهاجم الرفض الأوروبي المتكرر لفتح تحقيقات بالانتهاكات بالأراضي الفلسطينية

الاحتلال ومستوطنوه يجرفون أراضي جنوب الخليل لتوسعة مستوطنة

الاحتلال ومستوطنوه يجرفون أراضي جنوب الخليل لتوسعة مستوطنة

اشتية يصل العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية

اشتية يصل العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

طالع الأسماء.. داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

وفاة مواطن بحادث سير في خانيونس

وفاة مواطن بحادث سير في خانيونس

منوعات

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: لأول مرة.. ميريام فارس تكشف أخيراً عن زوجها

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: صالح الجسمي يهاجم مشاعل الشحي وزوجها لهذا السبب الصادم

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

شاهد: سيرين عبدالنور تلفت أنظار جمهورها بهذا الفيديو الطريف

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

الإمارات تمنح الفنانة نادين نجيم الإقامة الذهبية.. والأخيرة تعلق

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: زوجة علي ربيع تثير الجدل و تحيّر الجميع بهذه الصورة

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تغضب جمهورها بصورها المثيرة مع حبيبها

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

ما حقيقة حمل الفنانة التونسية درة؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

شاهد: زينة تتخذ قراراً حاسماً ضد صحافي.. ماذا فعلت؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

فنانة مصرية شابة تنجو من الموت بأعجوبة بحادث سير.. من هي؟

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

شاهد: متابِع يصدم زينب غريب بطريقة طلبه للزواج منها.. وهكذا ردت

عربي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات (كورونا) وتعيد فتح دور السينما

مخابرات الاحتلال: أيام &#34;حسن نصر الله&#34; باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

مخابرات الاحتلال: أيام "حسن نصر الله" باتت معدودة وقد يموت قريبًا من المرض

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة اللبنانية تسجل تراجعاً في إصابات ووفيات (كورونا)