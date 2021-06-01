وزارة الاعلام تدين فصل الصحفي ناصر أبو بكر من وكالة الأنباء الفرنسية

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الاعلام فصل الزميل الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين من وكالة الانباء الفرنسية التي عمل بها لأكثر من عشرين عاماً.وأكدت وزارة الاعلام في رسالة عاجلة بعثت بها إلى الوكالة أن هذا التصرف يشكل إنتهاكاً لحرية العمل الاعلامي والنقابي و يشكل إنتهاكاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، الأمر الذي يضع الوكالة أمام مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية.وشددت الوزارة على أن مثل هذه الخطوة من قبل وكالة الانباء الفرنسية تشكل أيضاً أنتهاكاً للحريات الاعلامية، كونها تأتي على خلفية العمل النقابي لشخصية فلسطينية معروفة تسخر الوقت والزمن للدفاع عن حرية الانسان وكرامته في كل مكان.