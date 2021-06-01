الاحتلال ومستوطنوه يجرفون أراضي جنوب الخليل لتوسعة مستوطنة

رام الله - دنيا الوطنجرّفت آليات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، اليوم الثلاثاء، أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في المسافر فؤاد العمور أن جرافات الاحتلال نفذت عمليات حفر وتجريف أراضٍ تعود لعائلتي النواجعة وأبو سمرة، في خربة أم الخواص، في تجمع بير العد بمسافر يطا.وأوضح العمور أن مستوطني مستوطنة "يعقوب طاليا" نفذوا أعمال تجريف وتوسعة وحفر في أراضي المواطنين، بمنطقة أم الخوص القريبة لتجمع بير العد، والمطلة على قرية جنبا.وأشار العمور إلى تصعيد المستوطنين من هجمتهم ضد أراضي المواطنين وممتلكاتهم، خلال الفترة الماضية عبر تنفيذ اعتداءات عليهم وعلى أراضيهم الزراعيةويذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنون كثفوا من انتهاكاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بمسافر يطا، خلال الايام الماضية، من هدم للمساكن، والخيام، وتجريف أراضٍ، ومهاجمة رعاة الأغنام، بهدف التوسع الاستيطاني، وترحيل المواطنين عن أراضيهم.ويهدف الاحتلال من عمليات التصعيد المتواصلة بحق مسافر يطا لإجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.ومؤخرا، أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.