شؤون فلسطينية

اشتية يصل العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية

اشتية يصل العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العُمانية مسقط، في زيارة رسمية، في إطار جولته الخليجية لحشد الدعم السياسي والمالي لشعبنا، ولتعزيز التعاون بين البلدين، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الدولة، محافظ مسقط سعود بن هلال البوسعيدي، ووزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ورئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية السفير خالد بن سعيد الجرادي، وسفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومن المقرر أن يلتقي اشتية مع نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد، الممثل الخاص لجلالة السلطان، وعددا من الوزراء والمسؤولين العمانيين.

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