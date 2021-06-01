شؤون فلسطينية

الغانم: سنواصل جهودنا لنصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم السياسي لها

الغانم: سنواصل جهودنا لنصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم السياسي لها
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، سبل حشد الدعم السياسي الدولي من خلال البرلمانات التي تمثل الشعوب في العالم، خلال لقاء عقد في مقر المجلس بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.

وأطلع الغانم، رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها مجلس الأمة الكويتي لنصرة القضية الفلسطينية وحشد الدعم السياسي لها، خاصةً مع اتحاد البرلمان الدولي والأوروبي، بالتنسيق مع البرلمانات العربية، مؤكدًا مواصلة الجهود لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

من جانبه، أطلع رئيس الوزراء، رئيس مجلس الأمة الكويتي، على الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات واعتداءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه خاصة في مدينة القدس والمقدسات فيها، مشيدا بمواقفه ومواقف بلاده الثابتة تجاه فلسطين والتي سيسجلها التاريخ وستفخر بها الأجيال القادمة.

شدد اشتية على أهمية مساندة فلسطين سياسيًا من خلال مخاطبة برلمانات العالم لحث حكومات بلادها للاعتراف بدولة فلسطين، ومقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين الذين يحملون جنسيات بلادها.

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