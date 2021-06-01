طالع الأسماء.. داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس





ودعت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على موقع وزارة الداخلية الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأربعاء، في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.













وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد الساعة 8 صباح الخميس، في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس.